Milan e Lecce si affrontano nella ventunesima giornata della Serie A 2025/2026. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre: i rossoneri puntano a consolidare la posizione in classifica, mentre i salentini cercano punti fondamentali per la salvezza. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità per seguire l’incontro.

Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I rossoneri vogliono proseguire la caccia all’Inter capolista, mentre i salentini sono alla ricerca disperata di punti salvezza. Milan vs Lecce si giocherà domenica 18 gennaio 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza. MILAN VS LECCE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo aver sconfitto il Como nel recupero di campionato, i rossoneri non vogliono fermarsi. La squadra di Allegri ha una striscia positiva di diciannove risultati utili consecutivi, che la rendono la seconda forza del torneo, ad appena tre lunghezze di distacco dall’Inter. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Milan vs Lecce, ventunesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

