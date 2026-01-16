Milan rinnovo Maignan a un passo Bomba Camarda Dura critica a Leao E Rabiot …

Il Milan si avvicina al rinnovo di Maignan, mentre emergono critiche a Leao e aggiornamenti su Rabiot. Allegri ha commentato chiaramente la situazione di Maignan e Rabiot, e sono state annunciate novità riguardo al futuro di Camarda. Questi sviluppi delineano un quadro importante per il club in vista della prossima stagione, con attenzione alle strategie di mercato e alle conferme dei pilastri della rosa.

Milan, rinnovo di Maignan vicino. Dura critica a Leao. Allegri parla chiaro su Maignan e Rabiot. Importanti novità sul futuro di Camarda. Ecco le top news di Pianeta Milan del 16 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, rinnovo Maignan a un passo. Bomba Camarda. Dura critica a Leao. E Rabiot … Leggi anche: Milan, Rabiot: “Allegri un vincente. Spero che Maignan rinnovi e resti. Leao è migliorato tanto” Leggi anche: Pagelle Como-Milan, i voti di Gazzetta: “Maignan protagonista e rinnovo. Rabiot trascinatore” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Milan, retroscena e dettagli del rinnovo di Maignan. E Muharemovic...; Milan-Maignan: rinnovo a un passo, resta solo il nodo commissioni; Il rinnovo di Maignan col Milan è a un passo: la nuova scadenza, le cifre e quanto guadagnerà il portiere; Maignan ad un passo dal rinnovo del Milan: i motivi che stanno spingendo verso il sì. Maignan, firma vicina? Gazzetta: "L'agente è a Milano: rinnovo ad un passo" - In casa rossonera continua a tenere banco la questione del prolungamento di Mike Maignan che è in scadenza di contratto al termine di questa stagione. milannews.it

Il Milan è vicino al rinnovo di contratto con Maignan fino al 2031 - Il Milan lavora al rinnovo di Mike Maignan, con l’obiettivo di prolungare il contratto del portiere francese fino al 2031, superando gli ostacoli delle commissioni richieste dall’agente. notiziemilan.it

Mike Maignan è vicino al rinnovo con il Milan, manca solo la firma - La svolta decisiva nei negoziati per il rinnovo di Mike Maignan con il Milan, grazie a un ambiente rinnovato e al contributo cruciale di Massimiliano Allegri. notiziemilan.it

Pagelle Como-Milan, i voti di Gazzetta: " #Maignan protagonista e rinnovo. #Rabiot trascinatore" #ComoMilan #milan #SempreMilan #SerieA x.com

L’ultimo tassello per il rinnovo di Mike Maignan con il Milan sono, da giorni, le commissioni da corrispondere al suo agente Jonathan Kebe che è in queste ore in Italia Capitan presente e… futuro #maignan #milan #milanpress - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.