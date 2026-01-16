Milan rinnovo Maignan a un passo Bomba Camarda Dura critica a Leao E Rabiot …

Il Milan si avvicina al rinnovo di Maignan, mentre emergono critiche a Leao e aggiornamenti su Rabiot. Allegri ha commentato chiaramente la situazione di Maignan e Rabiot, e sono state annunciate novità riguardo al futuro di Camarda. Questi sviluppi delineano un quadro importante per il club in vista della prossima stagione, con attenzione alle strategie di mercato e alle conferme dei pilastri della rosa.

