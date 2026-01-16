Milan rimonta al Sinigaglia | la Francia fa la differenza

Il Milan ha ottenuto una vittoria importante allo stadio Sinigaglia, rimontando dallo svantaggio e chiudendo la partita con un risultato di 1-3 contro il Como. La ripresa è stata determinante, grazie alle prestazioni di Rabiot, Maignan e Nkunku, che hanno permesso ai rossoneri di ribaltare il risultato e conquistare tre punti fondamentali per la stagione.

Il Milan ha vinto 1-3 in rimonta ieri sera allo stadio Sinigaglia contro il Como di Cesc Fabregas, imponendosi dopo essere andato sotto e ribaltando la partita nella ripresa grazie alle prestazioni decisive di Adrien Rabiot, Mike Maignan e Christopher Nkunku. I rossoneri hanno cambiato passo dopo l'intervallo, trovando prima il pari, poi il sorpasso e infine il colpo del ko, confermando un trend di crescita nel momento chiave della stagione. Una rimonta che nasce dal centro del campo. Il segnale più forte arriva dalla mediana. Il Milan prende in mano la partita quando Rabiot alza il volume del gioco e impone la sua fisicità.

