Milan colpaccio Allegri | il Como gioca i rossoneri vincono

Il Milan di Allegri conquista tre punti a Como con una rimonta, battendo i padroni di casa 3-1. Dopo un inizio difficile e grazie alle parate di Maignan, i rossoneri riescono a rimanere in scia all'Inter capolista. La squadra mostra carattere e maturità, centrando un risultato importante in trasferta e consolidando la posizione in classifica.

Un colpaccio alla Max: il Milan vince 3-1 in rimonta a Como e resta in scia all' Inter capolista. Dopo un primo temo di estrema sofferenza e con un super Maignan a evitare un passivo maggiore, mister Allegri trova la quadra e si prende tre punti con cinismo ed esperienza. Il suo marchio di fabbrica. Al Sinigaglia passano in vantaggio i padroni di casa con Kempf al 10' ma gli ospiti la ribaltano grazie a un rigore trasformata da Nkunku al 46' del primo tempo e alla doppietta di Rabiot a segno al 55' e all'88'. In classifica i rossoneri salgono a quota 43, portandosi a -3 dai cugini nerazzurri. I lariani invece restano fermi al sesto posto con 34 punti, a -5 dalla zona Champions. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Milan, colpaccio Allegri: il Como gioca, i rossoneri vincono Leggi anche: Diretta gol Serie A: Como Milan 1-3, grande rimonta dei rossoneri! Allegri a -3 da Chivu Leggi anche: Como Milan, Fabragas sfida Allegri: novità importante per la difesa dei rossoneri! In attacco invece… Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Serie A, colpo Milan a Como: Allegri vince 3-1 in rimonta e vola a -3 dall’Inter; Como Milan 1-3: le parole di Allegri; Il Milan raggiunge un rocambolesco pareggio con il Genoa di De Rossi ma l’Inter se ne va; Leao tiene a galla il Milan, Colombo illude il Genoa: partita pazza a San Siro, Allegri scivola a -3 dall'Inter. Allegri dopo Como-Milan: "Maignan ci ha tenuto in piedi, Nkunku? Leao voleva tirare il rigore ma..." - La soddisfazione del tecnico dei rossoneri dopo il successo per 3- corrieredellosport.it

Il Milan vince 3-1 a Como con un rigore di Nkunku e una buona prestazione di Maignan - Il Milan di Massimiliano Allegri affronta una sfida tattica complessa contro il Como, tra adattamenti strategici e decisioni cruciali in campo. notiziemilan.it

Allegri dopo Como-Milan: "Maignan ci ha tenuto in piedi, la squadra è stata resiliente. Leao voleva calciare il rigore, ma ho chiamato Nkunku" - Il tecnico rossonero analizza ai microfoni di DAZN la preziosa vittoria contro il Como al Sinigaglia. eurosport.it

Rayan dal Vasco da Gama al Bournemouth é alle battute finali. Colpaccio delle , il talento brasiliano era anche nel mirino del Milan x.com

Il Milan punta il colpaccio a centrocampo: ecco quanto serve per convincere Goretzka! https://www.milannews24.com/mercato-milan-ingaggio-goretzka-cifre/ #Milan #Calciomercato #Goretzka #SerieA - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.