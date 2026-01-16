Milan che occasione sul calciomercato Talento in scadenza per le fasce Ecco chi

Sul calciomercato del Milan si valutano diverse opzioni per rinforzare le fasce, con particolare attenzione a un talento in scadenza. Estupinan non ha convinto appieno, e la società potrebbe cercare un'alternativa, oltre a Bartesaghi, per rafforzare il reparto difensivo. Analisi e opportunità sono al centro delle prossime mosse del club rossonero, alla ricerca di soluzioni utili per la rosa.

Calciomercato Milan, il Diavolo si è mosso moltissimo in estate, con acquisti e cessioni importanti. Alcuni colpi estivi dei rossoneri stanno dando grandi risultati in questa prima parte di stagione. Rabiot e Modric sono diventati subito fondamentali per la squadra di Massimiliano Allegri che non ci rinuncia quasi mai. Altri giocatori hanno trovato e stanno trovando decisamente meno spazio. Per questo la dirigenza rossonero potrebbero sondare il mercato alla ricerca di occasione. PROSSIMA SCHEDA>>> . 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, che occasione sul calciomercato. Talento in scadenza per le fasce. Ecco chi Leggi anche: Milan, occhi sul giovane talento in porta per il calciomercato: ecco chi Leggi anche: Calciomercato, proposto al Milan un giovane talento in attacco: ecco chi La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Calciomercato live: Milan, vicino l'accordo con Maignan, Roma, prosegue la trattativa per Raspadori, Juventus idea Maldini; Mlacic e Inter: quanto c'è di distanza tra domanda e offerta.. VIDEO; Chi è Andrej Kostic, il gioiello montenegrino che il Milan ha messo nel suo mirino; Calciomercato Milan, un obiettivo rossonero si avvicina alla Premier League. Il futuro di Nkunku, un altro colpo in attacco e il talento dell’Everton: tutte le mosse del Milan | CM - Il ds del Milan Tare al lavoro per un altro acquisto in attacco mentre resta in bilico Nkunku che può resstaare. calciomercato.it

Milan, Autieri: “Ecco il talento che ho consigliato a Tare” | CM - Autieri è un profondo conoscitore del mondo Milan e di come si muove il club rossonero sul mercato: “Il Milan è alla ricerca di pedine funzionali alle esigenze tecniche, certamente in linea con i ... calciomercato.it

Calciomercato Milan, spunta un nuovo nome per la fascia: Tare punta il talento spagnolo - Il Milan ha messo un nuovo profilo nel mirino: Igli Tare punta il talento del Celta Vigo per rinforzare la fascia. spaziomilan.it

Goooooal di #Rabiot, milan letale nel colpire alla prima occasione della ripresa. Rossoneri in vantaggio, ma è ancora lunghissima. facebook

Milan, a Como una doppia occasione per la classifica x.com

