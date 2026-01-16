Miglietta il volto della Lecce progressista Un risultato che ha il sapore di rivincita
Silvia Miglietta rappresenta la voce progressista di Lecce, contribuendo alla giunta di Antonio Decaro con un impegno costante e condiviso. Coordinatrice di Lecce Città Pubblica e ex assessora con Carlo Salvemini, il suo ruolo evidenzia una presenza significativa nel panorama amministrativo della città, simbolo di continuità e rinnovamento nel percorso politico locale.
LECCE – Nella giunta di Antonio Decaro c’è anche il volto della parte progressista di Lecce: è quello, spesso sorridente, di Silvia Miglietta, coordinatrice di Lecce Città Pubblica e già assessora con Carlo Salvemini.Chi la conosce sa bene che ha sempre fatto politica, saldamente a sinistra. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Lecce premia il centrosinistra. Silvia Miglietta eletta in consiglio regionale
Leggi anche: Bonelli perde il senno e zittisce Bignami: “Non ti faccio parlare”: ecco il vero volto della sinistra tollerante e progressista (video)
# **IL RICORDO DEI BISCOTTI ROTTI DELLA SAIWA** *Dalla bacheca di Maurizio Miglietta* Eravamo tutti al seguito della nonna di un mio amichetto che portava un borsone misterioso; arrivati allo slargo della scalinata Borghese, ci disse che lì avremmo pot - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.