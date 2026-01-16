Miglietta il volto della Lecce progressista Un risultato che ha il sapore di rivincita

Silvia Miglietta rappresenta la voce progressista di Lecce, contribuendo alla giunta di Antonio Decaro con un impegno costante e condiviso. Coordinatrice di Lecce Città Pubblica e ex assessora con Carlo Salvemini, il suo ruolo evidenzia una presenza significativa nel panorama amministrativo della città, simbolo di continuità e rinnovamento nel percorso politico locale.

LECCE – Nella giunta di Antonio Decaro c'è anche il volto della parte progressista di Lecce: è quello, spesso sorridente, di Silvia Miglietta, coordinatrice di Lecce Città Pubblica e già assessora con Carlo Salvemini.Chi la conosce sa bene che ha sempre fatto politica, saldamente a sinistra.

