Miglietta il volto della Lecce progressista Un risultato che ha il sapore di di rivincita

Silvia Miglietta rappresenta la voce della Lecce progressista, contribuendo attivamente alla gestione della città. Nella giunta di Antonio Decaro, il suo ruolo riflette l’impegno verso un percorso di cambiamento e sviluppo sostenibile. Con un passato come assessora e coordinatrice di Lecce Città Pubblica, Miglietta continua a lavorare per una città più aperta e inclusiva, consolidando il suo ruolo come figura di riferimento per la parte più evoluta del tessuto cittadino.

# **IL RICORDO DEI BISCOTTI ROTTI DELLA SAIWA** *Dalla bacheca di Maurizio Miglietta* Eravamo tutti al seguito della nonna di un mio amichetto che portava un borsone misterioso; arrivati allo slargo della scalinata Borghese, ci disse che lì avremmo pot - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.