Miglietta il volto della Lecce progressista Un risultato che ha il sapore di di rivincita
Silvia Miglietta rappresenta la voce della Lecce progressista, contribuendo attivamente alla gestione della città. Nella giunta di Antonio Decaro, il suo ruolo riflette l’impegno verso un percorso di cambiamento e sviluppo sostenibile. Con un passato come assessora e coordinatrice di Lecce Città Pubblica, Miglietta continua a lavorare per una città più aperta e inclusiva, consolidando il suo ruolo come figura di riferimento per la parte più evoluta del tessuto cittadino.
LECCE – Nella giunta di Antonio Decaro c’è anche il volto della parte progressista di Lecce: è quello, spesso sorridente, di Silvia Miglietta, coordinatrice di Lecce Città Pubblica e già assessora con Carlo Salvemini.Chi la conosce sa bene che ha sempre fatto politica, saldamente a sinistra. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Miglietta, il volto della Lecce progressista. Un risultato che ha il sapore di rivincita
Leggi anche: Lecce premia il centrosinistra. Silvia Miglietta eletta in consiglio regionale
Miglietta, il volto della Lecce progressista. Un risultato che ha il sapore di rivincita - Decaro le ha consegnato una serie di deleghe che intersecano cultura, diritti, scuola e università. lecceprima.it
# **IL RICORDO DEI BISCOTTI ROTTI DELLA SAIWA** *Dalla bacheca di Maurizio Miglietta* Eravamo tutti al seguito della nonna di un mio amichetto che portava un borsone misterioso; arrivati allo slargo della scalinata Borghese, ci disse che lì avremmo pot - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.