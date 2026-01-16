Mi sento male non riesco nemmeno a gestire le informazioni che arrivano dalla Svizzera Troppi errori solo pensarci mi provoca un dolore immenso | parla il papà della 16enne morta nel rogo di Crans Montana

Il padre di una delle vittime del tragico incendio di Crans-Montana esprime il suo dolore e la difficoltà nel gestire le informazioni provenienti dalla Svizzera. Andrea Costanzo, uscendo da Palazzo Chigi, sottolinea come la ricerca della verità sia appena iniziata e rassicura che le famiglie coinvolte non sono più sole in questo percorso. Un momento di riflessione e di speranza per un passo avanti verso la chiarezza.

“La ricerca della verità è appena cominciata”. Andrea Costanzo esce da Palazzo Chigi con una convinzione nuova: le famiglie delle vittime del rogo di Crans-Montana non sono più sole. Lo racconta al Corriere della Sera dopo l’incontro avvenuto ieri mattina nella sede del governo con i parenti dei sei giovani italiani morti nella notte di Capodanno nell’incendio della discoteca “Le Constellation”. Costanzo è il padre di Chiara, 16 anni, studentessa del liceo “Moreschi” di Milano, deceduta insieme a Riccardo Minghetti, Emanuele Galeppini, Achille Barosi, Giovanni Tamburi e Sofia Prosperi, nata a Roma ma residente vicino a Lugano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mi sento male, non riesco nemmeno a gestire le informazioni che arrivano dalla Svizzera. Troppi errori, solo pensarci mi provoca un dolore immenso”: parla il papà della 16enne morta nel rogo di Crans Montana Leggi anche: “Papa Wojtyla mi baciò in fronte e mi chiese di Ylenia. Anche un frate mi ha detto che è ancora viva: se fosse morta lo avrei sentito”: parla Romina Power Leggi anche: Bimbi nel bosco, il papà rimasto solo: “Mi sento debole, mi manca la mia famiglia, anche gli animali soffrono” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Il padre di Chiara Costanzo, morta a Crans-Montana: «In Svizzera troppi errori: mi sento male, non riesco nemmeno a gestire le informazioni». “Mi sento male, non riesco nemmeno a gestire le informazioni che arrivano dalla Svizzera. Troppi errori, solo pensarci mi provoca un dolore immenso”: parla il papà della ... - Andrea Costanzo, padre di Chiara, dopo l'incontro a Palazzo Chigi: "La ricerca della verità è appena cominciata" ... ilfattoquotidiano.it

Il padre di Chiara Costanzo, morta a Crans-Montana: «In Svizzera troppi errori: mi sento male, non riesco nemmeno a gestire le informazioni» - Il papà della studentessa 16enne morta nel rogo: in Italia perseguiamo tutti lo stesso obiettivo. roma.corriere.it

«Solo pensarci mi provoca un dolore immenso. Faccio davvero fatica a sentire anche solo una loro dichiarazione. Mi sento male, non riesco nemmeno a gestire le informazioni che arrivano da quell’ufficio. Quindi mi limito a voler sapere solo le cose che son - facebook.com facebook

Mi sento male ahahahah #AffariTuoi x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.