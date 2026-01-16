Mi hanno avvelenato pregiudicato va in escandescenze e si barrica in casa in via Milano

Da cataniatoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo in stato di agitazione si è barricato nella propria abitazione in via Milano, all'angolo con via Pasubio. L'intervento delle forze dell'ordine è attualmente in corso per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei residenti. La vicenda, ancora in fase di sviluppo, ha attirato l'attenzione della comunità locale.

Questo pomeriggio un uomo in evidente stato di agitazione si è barricato nella propria abitazione in via Milano, all'angolo con via Pasubio. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un 60enne agli arresti domiciliari. In preda al panico, l’uomo si è sporto pericolosamente dal balcone. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Leggi anche: "Tuo figlio mi deve 400 euro", debitore si barrica in casa e chiama i carabinieri: arrestato 38enne

Leggi anche: “Mi hanno invitato su Whatsapp, ho fatto una controproposta e mi hanno ignorato. Serve rispetto”: anche Gros si unisce alla protesta dei tedofori di Milano-Cortina

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.