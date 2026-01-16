Mi hanno avvelenato pregiudicato va in escandescenza e si barrica in casa in via Milano
Questo pomeriggio, un uomo ha mostrato segni di forte agitazione e si è barricato nella propria abitazione in via Milano, all'angolo con via Pasubio. La situazione, ancora in corso, è stata segnalata alle autorità competenti per garantire la sicurezza e chiarire i fatti. Nessuna informazione ufficiale sulle motivazioni o eventuali conseguenze al momento.
Questo pomeriggio un uomo in evidente stato di agitazione si è barricato nella propria abitazione in via Milano, all'angolo con via Pasubio. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un 60enne agli arresti domiciliari. In preda al panico, l’uomo si è sporto pericolosamente dal balcone. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
