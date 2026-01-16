Mi hanno avvelenato pregiudicato va in escandescenza e si barrica in casa in via Milano

Questo pomeriggio, un uomo ha mostrato segni di forte agitazione e si è barricato nella propria abitazione in via Milano, all'angolo con via Pasubio. La situazione, ancora in corso, è stata segnalata alle autorità competenti per garantire la sicurezza e chiarire i fatti. Nessuna informazione ufficiale sulle motivazioni o eventuali conseguenze al momento.

