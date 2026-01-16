Metropolitana | chiusura anticipata per quattro sere di fila

Per quattro sere consecutive, la metropolitana sarà chiusa anticipatamente a causa di interventi di manutenzione serale. Le operazioni includono test sui nuovi treni in arrivo, pre-esercizi su quelli già collaudati e lavori sull’armamento ferroviario. Questi interventi sono necessari per garantire la sicurezza e l’efficienza del servizio, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle future corse. Si consiglia di pianificare in anticipo gli spostamenti durante queste serate.

Nuove chiusure in arrivo per la metropolitana, con un piano di manutenzione serale che prevede fasi di test sui nuovi treni in consegna, il pre-esercizio in fuori servizio dei nuovi treni già collaudati e le attività di manutenzione all'armamento ferroviario. Per consentire l'effettuazione dei lavori è prevista la chiusura anticipata della metro nelle sere di lunedì 19, martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio. Le ultime partenze saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin. Ricordiamo che la chiusura serale anticipata della metro consente di avere a disposizione le giuste tempistiche per l'effettuazione dei lavori previsti e di svolgere in sicurezza, ovvero senza la circolazione dei treni, tutte le attività programmate.

