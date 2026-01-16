MetroCard storia di un biglietto che ha segnato New York

La MetroCard è il biglietto che ha rivoluzionato il sistema di trasporto pubblico di New York. Introdotta il 6 gennaio 1994, ha sostituito i tradizionali gettoni, offrendo un metodo più pratico e flessibile per viaggiare in metropolitana e autobus. La sua introduzione ha rappresentato un passo importante nell’evoluzione dei servizi di mobilità della città, facilitando l’accesso e la gestione dei viaggi quotidiani dei cittadini e dei visitatori.

Il 6 gennaio 1994 a New York fece la sua comparsa un nuovo oggetto destinato a sostituire i gettoni della metropolitana: la MetroCard. Era più leggera, più pratica e introduceva un sistema di tariffe flessibili, con sconti e abbonamenti. In un servizio di abc7NY i giornalisti raccontavano l’entusiasmo dei passeggeri. « It’s a great idea », dicevano, sottolineando la comodità del nuovo metodo di pagamento. L’idea nacque nel 1983 sotto la presidenza di Richard Ravitch, allora presidente della Metropolitan Transportation Authority (Mta), l’ente pubblico che ancora oggi gestisce la rete di trasporti più grande del Nord America. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - MetroCard, storia di un biglietto che ha segnato New York Leggi anche: Chiude Soul Kitchen, ristorante di Torino che ha segnato la storia della cucina vegetale in Italia Leggi anche: New York, la MetroCard va in pensione: in bus e metro si paga col sistema Omny La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La MetroCard è defunta. E ora A New York, il modo di entrare in metropolitana è cambiato tantissime volte. Prima i biglietti di carta, poi i token (sì, vere monete), nel 1994 arriva la leggendaria MetroCard, oggi basta un tap con carta, telefono o smar facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.