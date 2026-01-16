Metro D come sarà la nuova linea | prima tratta da Nomentana-GRA a Nemorense

La nuova linea D della metropolitana di Roma, con la prima tratta tra Nomentana-GRA e Nemorense, rappresenta un passo importante per migliorare la mobilità urbana. Il Municipio III gioca un ruolo centrale nel progetto, contribuendo allo sviluppo sostenibile e alla connessione delle aree della città. L’opera mira a offrire un servizio più efficiente e a ridurre il traffico, favorendo una mobilità più sostenibile per i cittadini romani.

