Metro D come sarà la nuova linea | prima tratta da Nomentana-GRA a Nemorense
La nuova linea D della metropolitana di Roma, con la prima tratta tra Nomentana-GRA e Nemorense, rappresenta un passo importante per migliorare la mobilità urbana. Il Municipio III gioca un ruolo centrale nel progetto, contribuendo allo sviluppo sostenibile e alla connessione delle aree della città. L’opera mira a offrire un servizio più efficiente e a ridurre il traffico, favorendo una mobilità più sostenibile per i cittadini romani.
Roma, 16 gennaio 2026 – Il Municipio III assume un ruolo di primo piano nel rilancio della linea D della metropolitana di Roma. Il Consiglio municipale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno che impegna Roma Capitale a garantire certezze su finanziamenti, tempi e trasparenza nella realizzazione della quarta linea metropolitana. Il documento, presentato dalla capogruppo di Azione Livia Pandolfi, ha ottenuto il voto favorevole di tutti i gruppi di maggioranza e opposizione. Un segnale politico compatto che arriva da uno dei territori direttamente interessati dalla prima tratta del tracciato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
