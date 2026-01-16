Meteo | weekend incerto ma il vero maltempo è in arrivo per metà settimana

Il fine settimana in Salento si preannuncia caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili, con nuvolosità irregolare e temperature miti. Tuttavia, il vero peggioramento del tempo è previsto per metà settimana, quando un’intensa perturbazione porterà pioggia e un calo delle temperature. È importante monitorare gli aggiornamenti meteo per prepararsi adeguatamente alle eventuali criticità che le condizioni avverse potrebbero comportare.

