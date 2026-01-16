Meteo weekend 17-18 gennaio | pioggia su parte dell’Italia domenica neve sotto i 1.000 metri

Il fine settimana del 17-18 gennaio porta piogge su alcune regioni italiane e neve sotto i 1.000 metri, anticipando un periodo di maltempo più intenso previsto per la prossima settimana. Le condizioni meteorologiche si caratterizzano per variazioni tra pioggia e neve, influenzando le attività all'aperto e la viabilità su diverse zone del paese. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per affrontare questa fase meteorologica.

Un weekend di pioggia e anche neve, come anteprima di una fase di forte maltempo nella prossima settimana. Sono le previsioni meteo per il fine settimana del 17 e 18 gennaio. Ecco che tempo farà in Italia sabato e domenica. Weekend di pioggia, domenica neve sotto i mille metri. " Il fine settimana sarà in parte piovoso a causa di umide correnti sciroccali ", spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, che spiega: "avremo precipitazioni sparse in particolare al Nordovest ed Emilia Romagna, qua e la anche lungo il medio-basso versante adriatico e sull'area ionica, anche di una certa intensità tra Calabria e Sicilia; qualche pioggia pure sulla Sardegna tirrenica.

