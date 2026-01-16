Meteo Roma del 16-01-2026 ore 19 | 15

Il meteo di Roma del 16 gennaio 2026 prevede condizioni generalmente stabili, con poche variazioni durante la giornata. Al mattino, cielo nuvoloso con possibili deboli piovaschi sui rilievi centro-occidentali. Nel pomeriggio, nessun cambiamento significativo, e anche in serata e notte si attende tempo stabile con temperature in lieve aumento. Le previsioni sono fornite dal Centro Meteo Italiano.

meteo venerdì tornati l'ascolto queste le previsioni del tempo al mattino tempo in prevalenza stabile comune di Luni Transit pioviggini Solo sulla Liguria al pomeriggio piovaschi anche sulla Lombardia tempo invariato altrove in serata e nottata attese deboli precipitazioni anche sui rilievi centro-occidentali con Nevada 1005 1300 al centro mattino poco è un regolamenti nuvoloso isolate precipitazioni sul grossetano al pomeriggio non sono attesi i cambiamenti sostanziali in serata e nottata tempo ancora stabile tu non volevi the alternate a schiarite tu dal mattino cielo in prevalenza soleggiato i qualche addensamento atteso tra Puglia e Sardegna al pomeriggio velature in transito su tutti i settori ma senza fenomeni associati in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con Cieli nuvolosi e temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo su tutta la penisola e previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

Previsioni Meteo Roma e Lazio – Venerdì 16 Gennaio 2026 previsioni - Meteo Roma e Lazio per venerdì 16 gennaio 2026: cielo coperto, piogge diffuse, vento e neve sui rilievi appenninici. romadailynews.it

Meteo Roma – Stabilità in compagnia dell’alta pressione, ma con cieli coperti. Ecco le previsioni - Tempo asciutto con molte nubi e clima mite fino al weekend; possibile ritorno delle piogge a inizio settimana. centrometeoitaliano.it

