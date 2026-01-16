Le previsioni del meteo per Roma del 16 gennaio 2026 indicano condizioni generalmente stabili al mattino, con molte nuvole e possibili deboli piovaschi nel pomeriggio sulla Lombardia e sui rilievi centro-occidentali. La sera e la notte si attendono nuvolosità alternate a schiarite, con temperature stabili o leggermente in aumento. Non sono previste variazioni sostanziali rispetto alle condizioni atmosferiche attuali.

meteo venerdì tornati l'ascolto queste le previsioni del tempo al mattino tempo in prevalenza stabile con molte nubi trans più vicini solo sulla Liguria al pomeriggio piovaschi anche sulla Lombardia tempo invariato altrove in serata e nottata attese deboli precipitazioni anche sui rilievi centro-occidentali con neve da 1005 1300 Al Centro Nettuno poco è un regolamenti nuvoloso isolate precipitazioni sul grossetano al pomeriggio non sono appesi i cambiamenti sostanziali in serata e nottata tempo ancora stabile con nuvolosità alternate a schiarite atwood al mattino cielo in prevalenza soleggiati qualche addensamento atteso tra Puglia e Sardegna al pomeriggio velature in transito su tutti i settori ma senza fenomeni associati in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con Cieli nuvolosi e temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo su tutta la penisola le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

