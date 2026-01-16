Un fronte atlantico sta per interessare l’Italia nel fine settimana, portando temporali e venti intensi. La perturbazione interesserà diverse regioni, dopo un periodo di condizioni meteorologiche più stabili. È importante monitorare gli aggiornamenti, soprattutto in vista di possibili criticità nelle zone più esposte ai fenomeni atmosferici.

Una perturbazione atlantica è pronta a raggiungere l’Italia nel corso del weekend, portando una fase di maltempo su alcune aree del Paese dopo giorni di relativa stabilità atmosferica. L’ alta pressione che ha dominato l’Europa centro-orientale e parte della Penisola sta infatti mostrando i primi segnali di cedimento, sotto la spinta delle correnti oceaniche in arrivo sull’area del Mediterraneo. A innescare il cambiamento è una profonda circolazione ciclonica attualmente posizionata in prossimità del Regno Unito, che alimenta masse d’aria instabili e ricche di umidità dirette verso sud. Proprio all’interno di questo flusso prenderà forma un fronte perturbato che, dopo un primo peggioramento atteso già da venerdì 16 gennaio, avanzerà gradualmente verso levante nel corso del fine settimana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Meteo, precipita tutto in Italia: temporali e venti fortissimi, le città a rischio

Leggi anche: Nuova allerta meteo su tutto l'Abruzzo per le prossime ore: temporali e rischio valanghe in quota

Leggi anche: Allerta meteo, temporali e piogge sull’Italia. Le zone più a rischio

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Incidente mortale all’Ex Ilva Taranto: cede griglia, operaio cade dal quinto piano e muore, lascia moglie e bimbo; Meteo, precipita tutto in Italia: temporali e venti fortissimi, le città a rischio; Vortice Polare e gelo in Europa, ecco come funziona davvero il meccanismo del freddo.

Meteo, arriva il Freddo: ecco quando cambierà tutto in Italia - Dopo un lungo periodo in cui l’atmosfera sembrava caduta in un profondo e caldo letargo, la situazione è pronta a cambiare radicalmente anche in Italia. ilmeteo.it

Messaggio di allertamento meteo per il giorno 5 gennaio 2026 - Giallo. Le precipitazioni continueranno ad essere diffuse ma di debole intensità. Il limite delle nevicate rimarrà attorno ai 1500-1600m, con limite più basso sul settore montano pesarese. - facebook.com facebook