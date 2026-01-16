Meteo le previsioni in Campania per venerdì 16 gennaio 2026

Ecco le previsioni meteo in Campania per venerdì 16 gennaio 2026. La giornata si caratterizza per cieli generalmente poco nuvolosi, con possibile aumento di nuvolosità nel pomeriggio. Non sono previste precipitazioni significative. Le condizioni atmosferiche risultano stabili e adatte a diverse attività all’aperto. Di seguito, i dettagli delle previsioni nelle principali località della regione.

Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, venerdì 16 gennaio 2026. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2801m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge.

