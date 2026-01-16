Meteo il gelo non abbandona l’Italia | nuove nevicate tra sabato e domenica ecco dove

Le condizioni meteorologiche in Italia continuano a essere caratterizzate da temperature rigide, con nevicate previste tra sabato e domenica. Le aree interessate includono diverse regioni, con possibili rischi di valanghe e disagi legati alle condizioni climatiche. È importante monitorare gli aggiornamenti, soprattutto per chi si trova nelle zone montane o pianeggianti, per garantire sicurezza e prepararsi adeguatamente alle variazioni del tempo.

Arrivano brutte notizie per tutti gli amanti del caldo, ma finalmente tutti coloro che quotidianamente si preoccupano per il benessere dell'ambiente potranno tirare un sospiro di sollievo. Dopo settimane in cui il gelo ha stretto l'Italia nella sua morsa, il meteo italiano si conferma tra i più freddi degli ultimi anni. Una piccola rivincita che arriva a un solo anno di distanza dal 2025, ovvero il terzo tra gli anni più caldi registrati dal Copernicus, il programma di monitoraggio della Terra dell'Unione Europea. Mancano solo due settimane ai famosi "Giorni della Merla" nuove nevicate sembrano ormai una certezza.

