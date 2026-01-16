Meteo Genova e Liguria | le previsioni per il weekend

Ecco le previsioni del tempo per Genova e la Liguria nel fine settimana, elaborate da 3bMeteo. Per sabato 17 e domenica 18 gennaio, si prevedono condizioni climatiche variabili, con possibili variazioni a partire da lunedì 19. Queste informazioni sono utili per pianificare le attività all'aperto e rimanere aggiornati sulle eventuali modifiche del tempo.

Venerdì con cieli molto nuvolosi o coperti a Genova e deboli piogge per tutto il giorno. Temperature comprese tra i 9 e i 12°C e venti tesi da nord. Area di bassa pressione in Liguria, con tempo instabile e deboli piogge un po' su tutti i settori, in intensificazione dal pomeriggio. Sabato 17 gennaio a Genova nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata, non sono previste piogge.

