Meteo che tempo farà | Calo termico dal fine settimana

Il meteo di Perugia segnala un miglioramento della nuvolosità, con fine dell’afflusso di aria umida e mite che ha caratterizzato la settimana. Nei prossimi giorni, è previsto un calo delle temperature a partire dal fine settimana, con condizioni più stabile e meno nebbie al mattino. Le variazioni climatiche saranno graduali, offrendo un quadro meteorologico più stabile rispetto alle recenti giornate di pioggia e nebbia.

Che tempo farà nei prossimi giorni. Perugia meteo parla di un "miglioramento a livello di nuvolosità" che sta interessando l'intera regione in queste ore, in quanto sta "terminando l'afflusso di aria umida e mite che ha interessato tutta la settimana, con comparsa di nebbie in mattinata e piogge assenti". Nei prossimi giorni, la situazione meteorologica regionale risentirà di "venti moderati di grecale" che porteranno a un generale "calo termico graduale da domenica e ancora più sensibile da lunedì" con temperature che "torneranno in media con i valori del periodo”. Previste "probabili brinate e gelate nelle pianure e nelle valli da metà della prossima settimana". 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile Leggi anche: Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della protezione civile La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Fino a quando farà questo freddo? Le previsioni intanto a Livigno si sono toccati -24°. Meteo, nel weekend allerta maltempo per neve, gelo e venti di burrasca. Le previsioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, nel weekend allerta maltempo per neve, gelo e venti di burrasca. tg24.sky.it

