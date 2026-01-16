Messina verso una nuova allerta meteo previste mareggiate da scirocco

Messina si prepara a una nuova allerta meteo con previsioni di mareggiate da scirocco. Ieri, presso gli uffici dell’Assessorato alla Protezione Civile di Palazzo Zanca, si è tenuta una riunione tecnica convocata dall’Assessore Massimiliano Minutoli, alla quale hanno partecipato i membri del Comitato Comunale di Protezione Civile. L'incontro ha avuto l’obiettivo di valutare la situazione e adottare eventuali misure di sicurezza in vista delle condizioni meteorologiche attese.

Si è svolta ieri a Palazzo Zanca, presso gli uffici dell'Assessorato alla Protezione Civile, una riunione tecnica convocata dall'Assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli con i componenti del Comitato Comunale di Protezione Civile, al fine di fare il punto della situazione alla luce.

