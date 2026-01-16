Messina Denaro la fine ' normale' di un boss vinto dallo Stato
Il 16 gennaio 2023, Matteo Messina Denaro, ultimo esponente di spicco di Cosa nostra, è stato catturato dopo 30 anni di latitanza. La sua vicenda rappresenta una tappa importante nella lotta dello Stato contro la criminalità organizzata, segnando la fine di un periodo di impunità e lasciando spazio a riflessioni sul ruolo delle istituzioni nella tutela della legalità.
AGI - Tre anni fa, il 16 gennaio 2023, veniva catturato Matteo Messina Denaro, l' ultimo padrino stragista di Cosa nostra, dopo una latitanza durata 30 anni. I carabinieri del Ros lo bloccarono in una clinica palermitana dove era sottoposto a terapie per un tumore. Morì a L'Aquila nel cui carcere di massima sicurezza era detenuto, il 25 settembre di quello stesso 2023. Aveva 61 anni. La rete. Diciotto i favoreggiatori arrestati e condannati. Ma proseguono le indagini, coordinate dalla procura di Palermo, sul suo immenso tesoro e sulla vasta rete di complicità. Dopo l'arresto si è proceduto, conferma il procuratore Maurizio De Lucia, "all'individuazione di quelli che lo hanno protetto in maniera ravvicinata: 18 soggetti sono stati individuati, posti in custodia cautelare, processati, alcuni già in secondo grado". 🔗 Leggi su Agi.it
