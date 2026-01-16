Mercosur e sicurezza alimentare Coldiretti Campania a Bruxelles per contestare von der Leyen
Il 20 gennaio 2026, Coldiretti Campania rappresentata da Ettore Bellelli e Gennarino Masiello sarà a Strasburgo per evidenziare le criticità legate al Mercosur e alla sicurezza alimentare. La delegazione parteciperà alla mobilitazione davanti al Parlamento Europeo, ribadendo l’importanza di tutelare le produzioni agricole italiane e di affrontare i rischi derivanti dagli accordi internazionali in ambito alimentare.
Il presidente di Coldiretti Campania, Ettore Bellelli, e il vice presidente nazionale, Gennarino Masiello, voleranno con i soci a Strasburgo martedì 20 gennaio 2026 per la nuova tappa della mobilitazione permanente di Coldiretti davanti alla sede del Parlamento Europeo. Bloccare le follie di Von der Leyen “L’obiettivo – spiegano – è di fermare le decisioni della presidente Ursula Von der Leyen e della sua cerchia ristretta di tecnocrati, che mettono a rischio il reddito degli agricoltori europei e la sicurezza di 400 milioni di cittadini”. Coldiretti denuncia che la firma del Mercosur senza reciprocità e senza garanzie sui controlli rappresenterebbe un grave danno non solo per cittadini e agricoltori, ma anche un pericoloso precedente per futuri accordi commerciali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Coldiretti a Bruxelles: «Via i tecnocrati dall’Ue, von der Leyen uccide l’agricoltura»
Leggi anche: Coldiretti Marche, protesta a Bruxelles: “Non è l’Europa che vogliamo, Von der Leyen non ascolta nessuno”
Mercosur: Coldiretti e Confagricoltura contrarie all'accordo; Mercosur, Coldiretti e Filiera Italia alzano il muro: “No alla firma senza reciprocità, più controlli e piena tutela della salute”.; Mercosur, Coldiretti Liguria: “No all’accordo senza reciprocità, controlli e tutela della salute”; Mercosur, Coldiretti e Filiera Italia dicono No senza reciprocità”.
Coldiretti: agricoltori contro l’accordo Mercosur - Il presidente di Coldiretti Campania Ettore Bellelli e il vice presidente nazionale Gennarino Masiello sono pronti per volare con i soci a Strasburgo martedì 20 gennaio 2026 nella nuova tappa della mo ... msn.com
Agricoltori abruzzesi in piazza a Strasbuirgo contro l'accordo Mercosur - Per Coldiretti la firma del Mercosur senza reciprocità e le dovute garanzie sui controlli sarebbe un pericoloso precedente per tutti i futuri possibili accordi che permetterebbero così di far entrare ... chietitoday.it
COLDIRETTI TN-AA * MERCOSUR: BARBACOVI, «SAREMO IN PIAZZA A STRASBURGO, PER FERMARE LA FOLLIA DELLA VON DER LEYEN E SALVARE L’AGRICOLTURA EUROPEA» - Ci sarà anche una delegazione del Trentino Alto Adige nella mobilitazione di Coldiretti a Strasburgo il 20 gennaio davanti alla sede del Parlamento Europeo ... agenziagiornalisticaopinione.it
Coldiretti Basilicata il 20 gennaio in piazza a Strasburgo contro l’accordo Ue-Mercosur. Agricoltori in mobilitazione per difendere reddito e sicurezza alimentare x.com
Il Parlamento europeo e quelli nazionali sono organi eletti liberamente dei Popoli europei e come tali non vanno esclusi dalle decisioni cruciali per la nostra economia e sicurezza, proprio come la firma del Mercosur. Per questo come Patrioti abbiamo present - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.