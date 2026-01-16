Mercosur e sicurezza alimentare Coldiretti Campania a Bruxelles per contestare von der Leyen

Il 20 gennaio 2026, Coldiretti Campania rappresentata da Ettore Bellelli e Gennarino Masiello sarà a Strasburgo per evidenziare le criticità legate al Mercosur e alla sicurezza alimentare. La delegazione parteciperà alla mobilitazione davanti al Parlamento Europeo, ribadendo l’importanza di tutelare le produzioni agricole italiane e di affrontare i rischi derivanti dagli accordi internazionali in ambito alimentare.

Il presidente di Coldiretti Campania, Ettore Bellelli, e il vice presidente nazionale, Gennarino Masiello, voleranno con i soci a Strasburgo martedì 20 gennaio 2026 per la nuova tappa della mobilitazione permanente di Coldiretti davanti alla sede del Parlamento Europeo. Bloccare le follie di Von der Leyen “L’obiettivo – spiegano – è di fermare le decisioni della presidente Ursula Von der Leyen e della sua cerchia ristretta di tecnocrati, che mettono a rischio il reddito degli agricoltori europei e la sicurezza di 400 milioni di cittadini”. Coldiretti denuncia che la firma del Mercosur senza reciprocità e senza garanzie sui controlli rappresenterebbe un grave danno non solo per cittadini e agricoltori, ma anche un pericoloso precedente per futuri accordi commerciali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

