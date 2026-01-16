Mercato residenziale | la Campania scivola al 18esimo posto

Nel periodo dei primi nove mesi del 2025, il mercato immobiliare residenziale italiano mantiene un certo livello di attività, con un totale di 548. Tuttavia, la Campania si posiziona al 18esimo posto nella classifica regionale, evidenziando alcune dinamiche specifiche del settore. Questo articolo analizza i principali trend e le variazioni del mercato residenziale nel contesto nazionale e locale.

Tempo di lettura: 5 minuti Nei primi 9 mesi del 2025, il mercato immobiliare residenziale in Italia continua a mostrare segnali di dinamismo, raggiungendo 548.287 compravendite ( +9,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno). Anche la Campania ha registrato un aumento delle compravendite del +4,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un dato che posiziona però la regione al 18° posto per variazione percentuale. Ma quali sono le città capoluogo con il mercato residenziale più attivo nella regione? Secondo l’analisi di Abitare Co., società di intermediazione e servizi immobiliari specializzata in nuove costruzioni, Caserta è la città più vivace (+13,2%), seguita da Salerno (+4,6%), Napoli (+3,9%), Benevento e Avellino, entrambe con una crescita del +1,9%. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

