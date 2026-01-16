Mercato residenziale | la Campania scivola al 18esimo posto

Da anteprima24.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel periodo dei primi nove mesi del 2025, il mercato immobiliare residenziale italiano mantiene un certo livello di attività, con un totale di 548. Tuttavia, la Campania si posiziona al 18esimo posto nella classifica regionale, evidenziando alcune dinamiche specifiche del settore. Questo articolo analizza i principali trend e le variazioni del mercato residenziale nel contesto nazionale e locale.

Tempo di lettura: 5 minuti Nei primi 9 mesi del 2025, il mercato immobiliare residenziale in Italia continua a mostrare segnali di dinamismo, raggiungendo  548.287  compravendite ( +9,1%  rispetto allo stesso periodo dello scorso anno). Anche la  Campania  ha registrato un aumento delle compravendite del +4,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un dato che posiziona però la regione al 18° posto per variazione percentuale. Ma quali sono le città capoluogo con il mercato residenziale più attivo nella regione? Secondo l’analisi di  Abitare Co., società di intermediazione e servizi immobiliari specializzata in nuove costruzioni,  Caserta  è la città più vivace (+13,2%),  seguita   da  Salerno  (+4,6%),  Napoli  (+3,9%),  Benevento  e  Avellino, entrambe con una crescita del +1,9%. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

mercato residenziale la campania scivola al 18esimo posto

© Anteprima24.it - Mercato residenziale: la Campania scivola al 18esimo posto

Leggi anche: La Fifa aggiorna il ranking: Italia scivola al 12° posto, Spagna ancora al vertice

Leggi anche: Mazzata sulle Fere: 5 punti di penalizzazione. La Ternana ora scivola al decimo posto

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.