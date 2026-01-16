Mercato Napoli due nuovi attaccanti? Spunta l’ipotesi con l’addio di Lucca

Il mercato del Napoli si concentra sulle possibili novità in attacco, con l’ipotesi di due nuovi acquisti in vista. La possibile partenza di Lucca potrebbe aprire spazi nel reparto offensivo, ma le restrizioni del saldo zero limitano gli investimenti del club. Resta da capire quali mosse saranno effettivamente realizzate per rinforzare la rosa senza alterare le finanze.

Il mercato del Napoli, come noto, è vincolato dal ‘saldo zero’ che frenerà il club azzurro sugli investimenti in entrata. Tutto è legato a quelle che saranno le cessioni, ed è per questo che Giovanni Manna sta lavorando e valutando quelli che potrebbero essere gli azzurri in partenza, legati ad uno scarso utilizzo da parte di Antonio Conte. Mercato Napoli, l’addio di Lucca e l’idea di Inzaghi. Lorenzo Lucca resta il primo indiziato per lasciare Napoli in questa sessione di mercato. L’attaccante – come riportato nelle scorse ore – è finito nelle mire dell’Al Hilal. Simone Inzaghi vorrebbe convincerlo ad accettare la proposta araba, e questo potrebbe spingere addirittura il club azzurro ad inserire due nuove pedine all’interno del reparto avanzato a disposizione di Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

