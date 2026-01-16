Mercato Juventus | in arrivo la proposta di rinnovo per questo obiettivo bianconero ma c’è distanza tra le parti

Sul fronte mercato della Juventus, si avvicina la proposta di rinnovo per uno dei giovani talenti della rosa. Tuttavia, al momento, permane una distanza tra le parti, che potrebbe influire sulle tempistiche e sulle trattative future. La situazione rimane sotto osservazione, con attenzione alle eventuali evoluzioni che potrebbero determinare il percorso contrattuale del giocatore.

Mercato Juventus: in arrivo la proposta di rinnovo del contratto per questo obiettivo bianconero, ma c’è distanza tra le parti. La Juventus resta vigile sui migliori prospetti del campionato italiano, pronta a cogliere eventuali rotture diplomatiche per rinforzare le corsie. I riflettori della Continassa sono puntati su Niccolò Fortini della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su X, i bianconeri hanno sondato concretamente il terreno per il ragazzo, inserendosi in una corsa che vede coinvolti anche due club esteri. La partita è apertissima perché la trattativa con i toscani vive una fase di stallo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

