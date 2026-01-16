Mercato Juve Spalletti svela le priorità bianconere | il tecnico vuole questi calciatori per completare la rosa

In conferenza stampa, Spalletti ha illustrato le priorità del mercato della Juventus, evidenziando i ruoli chiave da rinforzare per completare la rosa. Il tecnico ha sottolineato l’importanza di alcuni calciatori specifici per migliorare l’attacco e rafforzare la squadra in vista delle competizioni future. Queste indicazioni forniscono un quadro chiaro delle strategie di mercato dei bianconeri e delle aree di intervento prioritario.

Mercato Juve, Spalletti in conferenza stampa si è soffermato sulle necessità dei bianconeri per rinforzare l’attacco. Le sue dichiarazioni. Il tema calciomercato è stato uno dei tanti che Spalletti ha affrontato nella conferenza stampa prima della trasferta di Cagliari. Il tecnico bianconero ha ribadito che c’è una priorità per il club bianconero. Per Spalletti alla Juve ci sono delle mancanze ossia la soluzione per fare da ricambio. Ecco le parole del tecnico. PAROLE – «Peccato.Per quanto mi riguarda il mercato di gennaio è fatto apposta per introdurre calciatori e caratteristiche differenti che non hai nei tuoi calciatori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

