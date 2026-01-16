Mercato Inter summit notturno a San Siro | caccia all’esterno per Chivu Sale la suggestione Perisic? Ultime

Da internews24.com 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte a San Siro, l’Inter ha riunito le proprie strategie di mercato, concentrandosi sull'acquisto di un esterno. Tra le ipotesi in campo, cresce l’interesse per Chivu e si rafforza la suggestione Perisic. Intanto, il club valuta anche un possibile ritorno di Pulisic, mantenendo aperte diverse opzioni per rafforzare la rosa nella finestra di mercato.

Inter News 24 Mercato Inter, il club nerazzurro prosegue la ricerca di un esterno: aumentano i ragionamenti sul possibile ritorno di Pulisic. Il successo contro il Lecce non ha portato solo i tre punti, ma ha sancito la volontà dell’ Inter di intervenire con decisione sul mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, al termine della gara di mercoledì, si è tenuto un vertice prolungato nella pancia di San Siro tra Beppe Marotta, Piero Ausilio, Dario Baccin, il tecnico Cristian Chivu e il suo collaboratore Aleksandar Kolarov. L’obiettivo è chiaro: colmare la lacuna sulla fascia destra aperta dall’infortunio di Dumfries (out fino a marzo) e dalle prestazioni ancora alterne di Luis Henrique. 🔗 Leggi su Internews24.com

mercato inter summit notturno a san siro caccia all8217esterno per chivu sale la suggestione perisic ultime

© Internews24.com - Mercato Inter, summit notturno a San Siro: caccia all’esterno per Chivu. Sale la suggestione Perisic? Ultime

Leggi anche: Mercato Inter, chi dopo Cancelo? Clamorosa suggestione Perisic: è una richiesta di Chivu. I dettagli

Leggi anche: Mercato Inter, Perisic nel mirino: l’esterno croato rivela la sua volontà per questa sessione invernale. Le ultime

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.