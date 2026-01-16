La Pistoiese si avvicina a un nuovo attaccante, con Filip Raicevic nel mirino. Attualmente svincolato, il calciatore montenegrino classe 1993 sarebbe in fase avanzata di trattativa con la società arancione. L’eventuale arrivo di Raicevic potrebbe rafforzare il reparto offensivo della squadra, che cerca di consolidare la propria rosa in vista delle prossime sfide di campionato.

Potrebbe rispondere al nome di Filip Raicevic il profilo del prossimo attaccante della Pistoiese. Secondo le ultime indiscrezioni, la trattativa tra la società arancione e l’attaccante montenegrino, attualmente svincolato, è in fase avanzata e presto il classe 1993 potrebbe approdare all’ombra del Melani. Nelle ultime stagioni Raicevic ha militato in Serie D, con la maglia del Bassano, ma in passato ha quasi sempre giocato tra i professionisti, raccogliendo esperienze importanti anche in Serie B soprattutto con la maglia del Vicenza. Punta centrale di 188 centimetri, è un abile nel gioco aereo e nel proteggere il pallone spalle alla porta e nella propria carriera ha già lavorato in due occasioni col tecnico Lucarelli: prima in cadetteria a Livorno, nella stagione 1819, e in seguito alla Ternana, nella stagione 2021, conclusa con la vittoria del campionato di Serie C. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - MERCATO. Centimetri per l’attacco. Nel mirino c’è Raicevic

