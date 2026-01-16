Melpignano tra cultura e inclusione | visite guidate anche in Lis
Melpignano propone un inverno dedicato alla cultura e all’inclusione, offrendo visite guidate gratuite anche in Lis. Tra gennaio e febbraio, il paese invita residenti e visitatori a scoprire il suo patrimonio attraverso percorsi accessibili e attività pensate per tutte le età. Un’opportunità per conoscere la storia e le tradizioni locali in un contesto aperto e inclusivo.
Un inverno che racconta e include, con esperienze culturali gratuite. Melpignano, tra gennaio e febbraio, si apre ai visitatori con un calendario ricco di attività pensate per coinvolgere la comunità, le famiglie e i viaggiatori curiosi. Grazie alle iniziative dell’Info Point che propone visite. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
