Meloni sorpresa in Giappone | Takaichi canta tanti auguri in italiano

Da webmagazine24.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una visita ufficiale a Tokyo, Giorgia Meloni ha ricevuto una sorpresa inaspettata. La premier giapponese Sanae Takaichi ha cantato

(Adnkronos) – Sorpresa di compleanno per Giorgia Meloni. Dopo la foto in stile manga postata dalla presidente del Consiglio insieme alla premier giapponese Sanae Takaichi, a margine della sua visita a Tokyo, Meloni ha ricevuto un 'regalo' speciale proprio durante l'incontro con l'omologa nipponica. Per celebrare i 49 anni della premier, che ha compiuto ieri,. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Leggi anche: La prima ministra giapponese Takaichi canta tanti auguri in italiano a Meloni, la premier: “È appena diventata la mia migliore amica”

Leggi anche: Meloni incontra Takaichi, crediamo molto nell'alleanza Italia-Giappone

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Meloni incontra Takaichi: Crediamo molto nell'alleanza Italia-Giappone; Meloni-Takaichi, regalo e selfie in stile manga; Meloni a Tokyo, regalo e selfie “manga” con Takaichi; Italia-Giappone, l'arrivo di Giorgia Meloni a Tokyo.

meloni sorpresa giappone takaichiMeloni, sorpresa in Giappone: Takaichi le canta "tanti auguri" - Video - Dopo la foto in stile manga postata dalla presidente del Consiglio insieme alla premier giapponese Sanae Takaichi, a margine della sua visita a Tokyo, Meloni ... adnkronos.com

meloni sorpresa giappone takaichiMeloni in Giappone, Takaichi canta "Tanti auguri" (in italiano): la torta di compleanno a sorpresa e il regalo di Ken il Guerriero - Non capita spesso che la rigida etichetta del Kantei, il palazzo del governo giapponese, si sciolga in un coro di "Tanti auguri" intonato in perfetto italiano. msn.com

meloni sorpresa giappone takaichiMeloni, sorpresa in Giappone: Takaichi canta “tanti auguri” in italiano - Dopo la foto in stile manga postata dalla presidente del Consiglio insieme alla premier giapponese Sanae Takaichi, a margine della sua visita a ... cn24tv.it

Takaichi canta Tanti auguri a Meloni, poi la torta di compleanno a sorpresa

Video Takaichi canta Tanti auguri a Meloni, poi la torta di compleanno a sorpresa

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.