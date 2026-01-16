Meloni sorpresa in Giappone | Takaichi canta tanti auguri in italiano
Durante una visita ufficiale a Tokyo, Giorgia Meloni ha ricevuto una sorpresa inaspettata. La premier giapponese Sanae Takaichi ha cantato
(Adnkronos) – Sorpresa di compleanno per Giorgia Meloni. Dopo la foto in stile manga postata dalla presidente del Consiglio insieme alla premier giapponese Sanae Takaichi, a margine della sua visita a Tokyo, Meloni ha ricevuto un 'regalo' speciale proprio durante l'incontro con l'omologa nipponica. Per celebrare i 49 anni della premier, che ha compiuto ieri,.
