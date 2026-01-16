Meloni preservare la pace nell' Artico Tajani annuncia una missione di imprenditori italiani

Il governo italiano ha annunciato una missione di imprenditori italiani in Artico, sottolineando l'importanza strategica di questa regione. Secondo le dichiarazioni di Tajani, l’Italia si impegna a contribuire alla preservazione della pace, della cooperazione e dello sviluppo sostenibile in un’area di rilevanza globale. Questa iniziativa mira a rafforzare il ruolo del nostro paese in un contesto internazionale complesso e in continua evoluzione.

AGI - "L'Italia è perfettamente consapevole di quanto questa regione del mondo rappresenti un quadrante strategico negli equilibri globali e intende continuare a fare la propria parte per pr eservare l'Artico come area di pace, cooperazione e prosperità". E' il messaggio che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha inviato alla conferenza di presentazione della Politica Artica Italiana, un Documento Strategico che delinea gli obiettivi per il rafforzamento dell'impegno italiano nella regione, in corso a Villa Madama. "L'Artico sia sempre più una priorità per la Nato e per l'Ue" . "Siamo convinti che l' Artico debba essere sempre di più una priorità dell' Unione Europea e della Nato, e che l'Alleanza Atlantica debba cogliere l'opportunità di sviluppare nella regione una presenza coordinata e capace di prevenire tensioni, preservare la stabilità e rispondere alle ingerenze di altri attori", ha sottolineato la premier.

