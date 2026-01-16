Meloni | L' instabilità da eccezione sta diventando sistema

Il rapporto tra i leader internazionali si è evoluto in un contesto di crescente incertezza politica. Dopo la nomina di Meloni a primo ministro, si sono susseguite discussioni e incontri, come quello al G20 in Sudafrica, evidenziando come l’instabilità, una volta considerata eccezionale, stia progressivamente assumendo una connotazione sistemica nel panorama globale.

"Noi ci siamo sentite all'indomani della sua nomina a primo ministro, abbiamo avuto un rapido scambio di vedute al G20 in Sudafrica. Ci tenevamo a incontrarci di persona, avere l'occasione di avviare un dialogo ancora più strutturato, di programmare il lavoro e fissare i nostri prossimi obiettivi". E' "un cammino che prende il via dall'inizio di un anno molto significativo per le relazioni tra le nostre nazioni, che è il 160esimo anniversario delle relazioni diplomatiche. E' un'occasione che dobbiamo saper cogliere appieno, significa non solo celebrare quello che abbiamo fatto in questi 160 anni, ma interrogarci su cosa ancora di meglio possiamo fare nei prossimi 160".

