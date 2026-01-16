Meloni incontra la premier Takaichi e cita il termine giapponese ganbaru | il signifcato

Durante l'incontro con la premier Takaichi, Meloni ha citato il termine giapponese “ganbaru”, che significa impegnarsi con determinazione. Le due leader hanno condiviso il privilegio di essere le prime donne a guidare i rispettivi paesi, sottolineando come questa posizione comporti anche una significativa responsabilità. La conversazione ha evidenziato valori di impegno e leadership femminile, sottolineando l'importanza di rappresentare e sostenere le proprie comunità.

"Con Sanae condividiamo anche il fatto di essere le prime due donne a guidare i nostri popoli, e questo rappresenta per noi un grande onore, ma soprattutto una grande responsabilità". Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa al termine del bilaterale con la premier giapponese Sanae Takaichi, al Kantei di Tokyo. Una responsabilità che, secondo Meloni, può essere affrontata facendo leva su un approccio profondamente radicato nella cultura giapponese. La presidente del Consiglio ha citato il termine "ganbaru", definendolo "molto affascinante" e centrale nel modo di intendere l'impegno pubblico.

