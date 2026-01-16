Meloni in Giappone per incontro con premier Takaichi e i selfie in stile Manga | Lavoriamo insieme per garantire un Indo-Pacifico libero

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata a Tokyo per incontrare il premier Takaichi e rafforzare la collaborazione tra Italia e Giappone. Durante l'incontro, Meloni ha evidenziato l'importanza di un'alleanza strategica e ha sottolineato l'impegno condiviso per un Indo-Pacifico libero e stabile. L'occasione è stata anche caratterizzata da scambi di selfie in stile Manga, simbolo di un rapporto amichevole e dinamico tra i due paesi.

