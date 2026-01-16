Meloni in Giappone per incontro con premier Takaichi e i selfie in stile Manga | Lavoriamo insieme per garantire un Indo-Pacifico libero
Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata a Tokyo per incontrare il premier Takaichi e rafforzare la collaborazione tra Italia e Giappone. Durante l'incontro, Meloni ha evidenziato l'importanza di un'alleanza strategica e ha sottolineato l'impegno condiviso per un Indo-Pacifico libero e stabile. L'occasione è stata anche caratterizzata da scambi di selfie in stile Manga, simbolo di un rapporto amichevole e dinamico tra i due paesi.
Giorgia Meloni, il compleanno pop in Giappone: i manga, Ken il Guerriero e la presidente batteristaTOKYO Crisi geopolitiche e affari da portare a casa per mettere le ali alla crescita. Ma la missione di Giorgia Meloni in Giappone e Corea racconta anche la passione della premier per ... ilmattino.it
Meloni e Takaichi: Potenziare le Relazioni Italia-Giappone per un Futuro CollaborativoLa visita di Giorgia Meloni in Giappone rappresenta una tappa cruciale per rafforzare la cooperazione tra Italia e Giappone. notizie.it
#Giappone. #Meloni a #Tokyo per rafforzare la #cooperazione x.com
Un’Italia che costruisce futuro: la missione Giorgia Meloniia Meloni tra partnership strategiche e innovazione. Si è conclusa la missione in Asia del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con tappe in Oman, Giappone, Corea del Sud e Uzbekistan. Un viaggi - facebook.com facebook
