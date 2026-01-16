Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si trova a Tokyo per incontri ufficiali con il premier Takaichi. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione tra Italia e Giappone, con particolare attenzione alla sicurezza e alla stabilità nell’Indo-Pacifico. Durante l’incontro, Meloni ha evidenziato l'importanza dell'alleanza tra i due paesi e la volontà di lavorare insieme per un’area libera e sicura.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante l'incontro con il premier Takaichi, ha sottolineato l'importanza della cooperazione tra Italia e Giappone: "Crediamo molto in questa alleanza, crediamo molto in questa amicizia" Giorgia Meloni è arrivata a Tokyo per incontrare la premier San. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Meloni in Giappone per incontro con premier Takaichi e i selfie in stile Manga: “Lavoriamo insieme per garantire un Indo-Pacifico libero”

Meloni in Giappone per incontro con premier Takaichi e i selfie in stile Manga: “Lavoriamo insieme per garantire un Indo-Pacifico libero”Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni si trova a Tokyo per incontri ufficiali con il premier Takaichi, sottolineando l'importanza della collaborazione tra Italia e Giappone.

Meloni in Giappone incontra Takaichi fra compleanno, dazi, armi nucleari di Kim Jong-un e selfie in stile mangaIl 16 gennaio 2026, la premier Meloni ha incontrato in Giappone la ministra Takaichi, in un contesto che ha spaziato dai festeggiamenti di compleanno alle questioni di dazi e armi nucleari di Kim Jong-un.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Cosa è andata a fare Giorgia Meloni in Giappone; Italia-Giappone, 160 anni di visione. E di futuro. Editoriale congiunto Meloni-Takaichi; Giorgia Meloni in Giappone, domani incontra Takaichi: Difendiamo diritto internazionale; Meloni in Giappone, incontro con Takaichi: Stessa visione sulle sfide globali.

Giorgia Meloni, il compleanno pop in Giappone: i manga, Ken il Guerriero e la presidente batterista - TOKYO Crisi geopolitiche e affari da portare a casa per mettere le ali alla crescita. Ma la missione di Giorgia Meloni in Giappone e Corea racconta anche la passione della premier per ... ilmattino.it

Dal G7 al mercato globale, Meloni sbarca in Giappone per attrarre investimenti - Ha spento le candeline in volo, con gli auguri di buon compleanno intonati dal suo staff e della figlia Ginevra, ancora una volta in missione al suo fianco. Giorgia Meloni ha compiuto 49 ... ilgazzettino.it

#Italia #Giappone #Meloni #Takaichi x.com

In Giappone hanno fatto un vero video "Anime" della visita di Meloni in Giappone, con tanto di pezzo musicale.(al primo commento) La Nostra premier è stata particolarmente apprezzata per avere usato la parola giapponese "ganbaru" Ganbaru significa: resist facebook