Meloni in Giappone incontra Takaichi fra compleanno dazi armi nucleari di Kim Jong-un e selfie in stile manga

Il 16 gennaio 2026, la premier Meloni ha incontrato in Giappone la ministra Takaichi, in un contesto che ha spaziato dai festeggiamenti di compleanno alle questioni di dazi e armi nucleari di Kim Jong-un. La visita si è conclusa con un selfie in stile manga e la presentazione di una mascotte realizzata dai bambini per Green Expo, segnando un momento di scambio tra Italia e Giappone.

Roma, 16 gennaio 2026 – La mascotte di Green expo, un cesto di disegni realizzati da bambini, gli auguri davanti alla stampa della prima ministra giapponese e infine il post in stile 'manga', il caratteristico stile dei cartoni d'animazione giapponese. Selfie per Meloni e Sanae Takaichi di fronte al grande vaso di fiori nel Palazzo del Governo a Tokyo Passa anche da qui quella che Giorgia Meloni ha definito una "amicizia" che inizia tra lei e Sanae Takaichi, che ha definito "un grande onore che Giorgia abbia festeggiato il suo compleanno ieri in Giappone". "Insieme al popolo giapponese desidero celebrare il compleanno di Giorgia, tanti auguri" dice alla premier italiana Takaichi dopo averle consegnato, prima dell'incontro bilaterale nella sua residenza ufficiale, la mascotte ufficiale di Expo Green 2027 ( Tunku Tunku, un personaggio a forma di cuore che rappresenta la natura e la crescita).

