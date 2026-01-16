Meloni in Giappone | Impegno per pace giusta in Ucraina e stabilità in Medio Oriente

Il viaggio di Giorgia Meloni in Giappone sottolinea l'importanza di promuovere un ordine internazionale basato su principi di libertà, giustizia e stabilità. La premier italiana ha ribadito l’impegno per una soluzione pacifica in Ucraina e per la stabilità in Medio Oriente, evidenziando la volontà di collaborare con gli alleati per affrontare le sfide globali e mantenere un contesto di pace e prosperità durature.

(LaPresse) Difendere un ordine internazionale libero, giusto e aperto è la strada maestra per assicurare pace e prosperità globali. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le dichiarazioni congiunte alla stampa al termine del bilaterale con la premier giapponese Sanae Takaichi, tenutosi al Kantei di Tokyo. L’incontro è stato anche l’occasione per fare il punto sulle principali crisi internazionali e sulle questioni globali in agenda. Meloni ha ribadito il comune impegno di Italia e Giappone per il raggiungimento di una pace giusta e duratura in Ucraina, per il consolidamento del processo di pace in Medio Oriente e per la tutela della sicurezza e stabilità dell’area Indo-Pacifico. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Meloni in Giappone: "Impegno per pace giusta in Ucraina e stabilità in Medio Oriente" Leggi anche: Meloni chiama Mattarella: “Faremo di tutto per pace in Ucraina e Medio Oriente” Leggi anche: Dal Medio all’Estremo Oriente. Katulis (Mei) analizza la visita di Meloni tra Oman, Giappone e Corea Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Meloni in Giappone: Impegno per pace giusta in Ucraina e stabilità in Medio Oriente; Meloni in Giappone: asse strategico Roma-Tokyo su sicurezza, economia e nuove tecnologie; Meloni in Giappone, incontro con Takaichi: Stessa visione sulle sfide globali; Italia-Giappone, Meloni: impegno comune per pace Ucraina e Medio Oriente. Italia-Giappone, Meloni: impegno comune per pace Ucraina e Medio Oriente - 'Questa è anche un'occasione per fare il punto sulle tante crisi aperte a livello globale, sulle tante questioni ... notizie.tiscali.it

Meloni incontra Takaichi: "Impegno a tutelare l’ordine internazionale basato sullo Stato di diritto" - "I due leader, le prime donne a guidare i governi delle rispettive nazioni, hanno riaffermato il legame storico di amicizia e collaborazione esistente tra Giappone e Italia, uniti da principi condivis ... msn.com

Meloni in Giappone, incontro con Takaichi: "Stessa visione sulle sfide globali" - Firmato un partenariato in occasione dei 160 anni delle relazioni Italia- rainews.it

Meloni a Tokyo cita la parola giapponese 'ganbaru', fare oltre il proprio meglio #ANSA facebook

Meloni a Tokyo cita la parola giapponese 'ganbaru', fare oltre il proprio meglio #ANSA x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.