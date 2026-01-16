Durante il suo incontro a Tokyo con Sanae Takaichi, Giorgia Meloni ha sottolineato il valore del termine giapponese ‘ganbaru’, che significa “ambire a superare limiti”. L’evento ha evidenziato i rapporti tra Italia e Giappone e ha posto l’attenzione sulla leadership femminile, aprendo un dialogo tra le due nazioni su temi di collaborazione e crescita condivisa.

(LaPresse) Giorgia Meloni e Sanae Takaichi si sono incontrate al Kantei di Tokyo per un bilaterale che ha messo in luce non solo i legami tra Italia e Giappone, ma anche il significato della leadership femminile. La presidente del Consiglio italiano ha sottolineato con orgoglio che entrambe sono le prime donne a guidare i rispettivi Paesi: «Un grande onore, ma soprattutto una grande responsabilità», ha affermato Meloni, parlando del peso e del valore della loro posizione. Un tema centrale delle dichiarazioni è stato l’approccio alla leadership, che Meloni ha associato alla parola giapponese ‘ ganbaru ’, che va oltre il semplice “fare del proprio meglio”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Meloni in Giappone cita la parola ‘ganbaru’: "Ambire a superare limiti"

