Durante il suo incontro con la premier giapponese Sanae Takaichi a Tokyo, Giorgia Meloni ha evidenziato il valore della parola giapponese “ganbaru”. Questo termine rappresenta un concetto di perseveranza e impegno, invitando a superare i propri limiti con determinazione. Un richiamo alla cultura giapponese che invita a mantenere la motivazione e la resilienza in ogni sfida.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Meloni a Tokyo sottolinea un concetto chiave Durante il suo incontro con la premier giapponese Sanae Takaichi al Kantei di Tokyo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha richiamato l’attenzione su una parola giapponese che racchiude un profondo significato culturale e motivazionale: ganbaru. Ganbaru non significa solo fare del proprio meglio, ma andare oltre i propri limiti, un concetto che – secondo Meloni – può ispirare i leader e le nazioni a dare il massimo per il bene dei propri cittadini. Un valore condiviso tra leader donne Meloni ha evidenziato che lei e la sua omologa giapponese condividono il ruolo di prime donne a guidare le rispettive nazioni, sottolineando come questo comporti una grande responsabilità oltre all’onore. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Meloni e la parola Giapponese “Ganbaru”: un invito a superare i limiti

Leggi anche: Meloni in Giappone cita la parola ‘ganbaru’: "Ambire a superare limiti"

Leggi anche: Meloni a Tokyo. L'amicizia tra i due popoli si riassume nella parola "ganbaru": di cosa si tratta

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Meloni cita la parola giapponese 'ganbaru', fare oltre il proprio meglio; Meloni cita la parola giapponese 'ganbaru', fare oltre il proprio meglio; Meloni a Tokyo cita la parola giapponese ganbaru: «Ambire a superare limiti»; Dalla space economy ai minerali critici: patto a tutto campo tra Meloni e Takaichi.

Meloni a Tokyo cita la parola giapponese "ganbaru": «Ambire a superare limiti» - Giorgia Meloni e Sanae Takaichi si sono incontrate al Kantei di Tokyo per un bilaterale che ha messo in luce non solo i legami tra Italia e Giappone, ma anche il significato della leadership femminile ... msn.com