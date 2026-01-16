Meloni dice no ai soldati in Groenlandia ma spinge su controllo dell’Artico | Sia priorità dell’Ue

Il governo italiano valuta attentamente le occasioni di impiego delle forze armate all’estero. Mentre Meloni si oppone all’invio di soldati in Groenlandia, insiste sull’importanza di rafforzare il controllo dell’Artico, considerato una priorità per l’Unione Europea. In questo contesto, i militari italiani si trovano a fronteggiare un periodo di incertezza, con decisioni che influenzeranno il loro ruolo e la presenza internazionale del paese.

I soldati italiani vivono momenti di profonda incertezza, mentre il governo italiano cerca di comprendere quali siano le situazioni migliori in cui coinvolgerli all’estero. Dopo l’iniziativa dei Volenterosi, che hanno chiesto ai governi europei di inviare peacekeeper sul territorio ucraino a seguito del cessate il fuoco con la Russia, sembrava che il capitolo missioni estere si fosse concluso. A riaccenderlo con una certa prepotenza sono state le minacce messe in atto da Donald Trump nei confronti della sovranità della Groenlandia. A seguito dell’ipotesi di un’annessione dell’isola agli Usa, diversi Paesi europei si stanno organizzando per la sua tutela. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Meloni: "Artico sia priorità Ue e Nato". Mosca: "Per noi la Groenlandia è parte della Danimarca"

Meloni: "Artico sia priorità per UE e Nato"

