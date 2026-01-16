Meloni | Con Sanae prime due donne premier dei propri Paesi rafforzare cooperazione

Durante una conferenza stampa a Tokyo, la Premier Giorgia Meloni ha sottolineato l'importanza di rafforzare la cooperazione tra Italia e Giappone, evidenziando i traguardi storici raggiunti con la nomina delle prime donne premier nei rispettivi paesi, Meloni e Sanae Takaichi. Un momento significativo che apre nuove prospettive di collaborazione tra le due nazioni.

Meloni cita la parola giapponese 'ganbaru', fare oltre il proprio meglio - "Con Sanae condividiamo anche il fatto di essere le prime due donne a guidare i loro popoli, e questo chiaramente per noi rappresenta un grande onore ma rappresenta soprattutt ... corrieredellosport.it

L'azzardo di Sanae Takaichi in Giappone, per non galleggiare - Elezioni anticipate e nuovi equilibri che mettono a rischio il potere a Tokyo, con l’opposizione al Ldp che si compatta ... huffingtonpost.it

Su il @Corriere , le Premier Giorgia Meloni e Sanae Takaichi celebrano il 160° anniversario delle relazioni diplomatiche tra le due nazioni. Da questo legame storico nasce un Partenariato Strategico che punta su innovazione, sicurezza e sostenibilità. Il #Padi x.com

Italia e Giappone condividono "principi che ci permettono di agire insieme per difendere un ordine internazionale libero, giusto e aperto". Lo scrivono la premier Giorgia Meloni e la prima ministra giapponese Sanae Takaichi. #ANSA facebook

