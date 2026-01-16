Meloni | Con Sanae prime due donne premier dei propri Paesi rafforzare cooperazione
Durante una conferenza stampa a Tokyo, la Premier Giorgia Meloni ha sottolineato l'importanza di rafforzare la cooperazione tra Italia e Giappone, evidenziando i traguardi storici raggiunti con la nomina delle prime donne premier nei rispettivi paesi, Meloni e Sanae Takaichi. Un momento significativo che apre nuove prospettive di collaborazione tra le due nazioni.
(Agenzia Vista) Roma, 16 gennaio 2026 La conferenza stampa della Premier Giorgia Meloni e della Premier giapponese Sanae Takaichi a Tokyo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Il Ministro Valditara in Egitto per promuovere l’istruzione tecnico-professionale e l’insegnamento della lingua italiana: “Passo decisivo per rafforzare la cooperazione educativa tra i nostri due Paesi”
Leggi anche: Giorgia Meloni in Giappone, domani il bilaterale con la premier Sanae Takaichi
Meloni in Giappone, incontro con Takaichi: Stessa visione sulle sfide globali; VIDEO: Meloni: Con Sanae prime due donne premier dei propri Paesi, rafforzare cooperazione; Giorgia Meloni in Giappone da Sanae Takaichi, i punti in comune tra le premier dal sovranismo agli immigrati; Meloni: Con Sanae prime due donne premier dei propri Paesi, rafforzare cooperazione.
Meloni incontra Takaichi: "Impegno a tutelare l’ordine internazionale basato sullo Stato di diritto" - "Quadro con molte incognite, ma da crisi possono arrivare anche opportunità" ha detto la premier dopo il bilaterale con la prima ministra giapponese. msn.com
Meloni cita la parola giapponese 'ganbaru', fare oltre il proprio meglio - "Con Sanae condividiamo anche il fatto di essere le prime due donne a guidare i loro popoli, e questo chiaramente per noi rappresenta un grande onore ma rappresenta soprattutt ... corrieredellosport.it
L'azzardo di Sanae Takaichi in Giappone, per non galleggiare - Elezioni anticipate e nuovi equilibri che mettono a rischio il potere a Tokyo, con l’opposizione al Ldp che si compatta ... huffingtonpost.it
Meloni: Con Sanae prime due donne premier dei propri Paesi, rafforzare cooperazione
Su il @Corriere , le Premier Giorgia Meloni e Sanae Takaichi celebrano il 160° anniversario delle relazioni diplomatiche tra le due nazioni. Da questo legame storico nasce un Partenariato Strategico che punta su innovazione, sicurezza e sostenibilità. Il #Padi x.com
Italia e Giappone condividono "principi che ci permettono di agire insieme per difendere un ordine internazionale libero, giusto e aperto". Lo scrivono la premier Giorgia Meloni e la prima ministra giapponese Sanae Takaichi. #ANSA facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.