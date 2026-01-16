Meloni | Con Sanae prime due donne premier dei propri Paesi rafforzare cooperazione

Durante una conferenza stampa a Tokyo, la Premier Giorgia Meloni ha sottolineato l'importanza di rafforzare la cooperazione tra Italia e Giappone, evidenziando i traguardi storici raggiunti con la nomina delle prime donne premier nei rispettivi paesi, Meloni e Sanae Takaichi. Un momento significativo che apre nuove prospettive di collaborazione tra le due nazioni.

(Agenzia Vista) Roma, 16 gennaio 2026 La conferenza stampa della Premier Giorgia Meloni e della Premier giapponese Sanae Takaichi a Tokyo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

