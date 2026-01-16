Il 16 gennaio 2026, Meloni ha sottolineato l'importanza di una collaborazione concreta tra Italia e Giappone, evidenziando che il termine ‘cooperazione’ deriva dal latino e significa ‘lavorare insieme’. Durante l'incontro con Takaichi, la premier italiana ha espresso la volontà di rafforzare i rapporti tra i due Paesi, invitandola a visitare Roma per approfondire ulteriormente questa partnership.

(Agenzia Vista) Roma, 16 gennaio 2026 "Quella tra Italia e Giappone è una cooperazione reale. Del resto la parola ‘cooperazione' nella nostra lingua arriva dal latino, ‘lavorare con'. Nella cooperazione non c'è mai un soggetto attivo e un soggetto passivo. C'è sempre qualcosa che nasce da un lavoro comune. Esattamente quello che fanno Italia e Giappone. È quello che facciamo ad esempio con il Gcap, che non è solamente un progetto di rafforzamento della difesa, ma è anche un progetto di rafforzamento industriale e tecnologico”, così la premier Giorgia Meloni all'omologa giapponese Sanae Takaichi al Kantei, sede ufficiale del primo ministro nipponico, a Tokyo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Meloni a Takaichi: "Cooperazione reale tra noi", poi la invita a Roma

