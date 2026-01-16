Mediaset – Rai | e guerra sia! Pier Silvio schiera i suoi pezzi da 90 contro Sanremo

Durante il festival di Sanremo, Mediaset ha annunciato una controprogrammazione strategica, puntando a mettere in discussione la tradizionale leadership della Rai. Pier Silvio Berlusconi ha schierato i suoi principali programmi, creando un confronto diretto che potrebbe influenzare il panorama televisivo italiano. Questa scelta segna una nuova fase di competizione tra le due emittenti, con l’obiettivo di catturare l’attenzione del pubblico e rafforzare la propria posizione sul mercato.

Se negli ultimi anni Pier Silvio Berlusconi aveva rinunciato alla controprogrammazione durante la settimana di Sanremo, stavolta non sarà così. Rotto il patto di non belligeranza l’ad Mediaset, ha deciso che schiererà i suoi pezzi da 90 contro il festival. Ma a far infuriare Berlusconi junior non è la possibile presenza di Barbara d’Urso in Rai, bensì è stata la partecipazione di Fabrizio Corona a Lo Stato delle Cose. Sembra che ai vertici Mediaset abbia dato fastidio particolarmente che l’ex re dei paparazzi sia stato ospite della trasmissione di Giletti per parlare del caso Signorini. Ancor prima pare non siano state particolarmente apprezzate le sue interviste a Belve e poi a Ciao Maschio ed anche la chiamata da parte di Fiorello durante La Pennicanza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

