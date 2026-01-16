Mazraoui Juventus non tramonta | ipotesi sempre viva con il Manchester United si può chiudere con questo incastro I dettagli

Mazraoui Juventus rimane una possibile opzione per rinforzare la rosa, mantenendo vivo l’interesse del club. L’ipotesi prevede una soluzione temporanea, con un accordo che potrebbe essere concluso in collaborazione con il Manchester United, fino a giugno. Questa strategia mira a coprire le esigenze di Spalletti e a garantire un’alternativa di qualità nel ruolo di terzino.

Mazraoui Juventus, il terzino resiste come alternativa di lusso: formula temporanea per coprire il buco fino a giugno e dare un rinforzo a Spalletti. La Juventus non intende farsi trovare impreparata di fronte alle resistenze del mercato e continua a tessere la tela per garantire rinforzi immediati al reparto arretrato in questa finestra invernale. Prendendo spunto dalle complesse dinamiche emerse nella trattativa con il Celta Vigo, che sta facendo muro per liberare Mingueza nonostante l’accordo per il futuro, la dirigenza bianconera tiene in caldo un piano alternativo di alto profilo. Secondo quanto ribadito dall’analisi de La Gazzetta dello Sport, resiste concretamente l’opzione Noussair Mazraoui per la fascia destra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mazraoui Juventus non tramonta: ipotesi sempre viva, con il Manchester United si può chiudere con questo incastro. I dettagli Leggi anche: Mainoo Juventus, non tramonta questa idea per gennaio: l’inglese in rottura totale con il Manchester United, vuole andare subito via! Novità Leggi anche: Mazraoui alla Juventus? Il terzino del Manchester United nel mirino bianconero. Cosa sta succedendo in chiave mercato Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Spalletti chiede un esterno destro: Mingueza in pole, Mazraoui alternativa - Spalletti chiede un esterno destro: Mingueza in pole, Mazraoui alternativa La richiesta è chiara ed è arrivata direttamente da Luciano Spalletti: ... tuttojuve.com Juventus, scatto sulle fasce: Spalletti vuole un nuovo terzino. Prende quota l'ipotesi Mazraoui - La Juventus è alla ricerca di nuovi innesti in questo mercato di gennaio. tuttomercatoweb.com

Juventus: chi è Mazraoui, il terzino che prega 5 volte al giorno ed è abbonato alle polemiche - L’identikit di Noussair Mazraoui: fede, polemiche, carriera tra Ajax, Bayern e Manchester United. sport.virgilio.it

(Gds) "Stallo per Mingueza, la Juventus tiene in caldo Mazraoui" ow.ly/Z1qz50XXNwQ x.com

Chi vorresti al posto di Joao Mario Il mercato si scalda e i calciatori accostati sono Mingueza, Mazraoui e Norton Cuffy: profili interessanti per rinforzare il reparto Dateci la vostra opinione #JoaoMario #Juventus #SpazioJ - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.