Maxi squalifica per un dirigente dell’Arno Castiglioni Laterina
Il 16 gennaio 2026, il bollettino disciplinare ha annunciato una maxi squalifica per un dirigente dell’Arno Castiglioni Laterina, coinvolto in un episodio nel campionato di Seconda Categoria, Girone I. La decisione rappresenta una risposta severa a un comportamento ritenuto grave, evidenziando l’importanza del rispetto delle norme sportive e delle regole di correttezza nel calcio dilettantistico.
Arezzo, 16 gennaio 2026 – Dal bollettino disciplinare pubblicato nella giornata di ieri emerge un episodio tanto singolare quanto grave, avvenuto nel campionato di Seconda Categoria, Girone I, che ha portato a una sanzione particolarmente severa nei confronti di un tesserato dell’Arno Castiglioni Laterina. Il dirigente valdarnese è stato infatti squalificato fino al 1° settembre 2026 per un comportamento giudicato gravemente irriguardoso nei confronti del direttore di gara. Secondo quanto riportato nel provvedimento ufficiale, dopo essere stato allontanato dal campo per vivaci proteste, il dirigente avrebbe compiuto un gesto del tutto inusuale: avrebbe aperto i pantaloncini dell’arbitro per inserirvi la bandierina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
