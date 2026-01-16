Mauro Repetto a Sanremo 2026 con Pezzali per rifare gli 883 | Se Max mi chiama ci vado volentierissimo

Mauro Repetto ha espresso il desiderio di partecipare a Sanremo 2026 insieme a Max Pezzali, con l’obiettivo di riproporre gli 883. In un’intervista, ha dichiarato che sarebbe felice di salire sul palco se Max lo chiamasse, sottolineando l’interesse per un ritorno sulla scena musicale e per un possibile omaggio alla storica band.

Mauro Repetto continua a sottolineare che gli farebbe piacere salire sul palco del Festival di Sanremo 2026 assieme a Max Pezzali per riportare in vita, anche solo per poco gli 883: "Se Max mi chiama ci vado volentieri". 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Max Pezzali a Sanremo 2026: Repetto apre alla reunion degli 883 Leggi anche: Max Pezzali sarà a Sanremo 2026 ma non all’Ariston, ecco cosa farà l’ex cantante degli 883 (i fan sognano la reunion con Repetto) Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Sanremo 2026, Mauro Repetto degli 883 su Max Pezzali al Festival: Le canzoni sono nostre, pronto alla reunion; Sanremo 2026: Max Pezzali ospite fisso, la reazione di Mauro Repetto: Reunion degli 883? Sono pronto; Max Pezzali ospite a Sanremo 2026: l'annuncio di Carlo Conti; Max Pezzali super ospite di Sanremo 2026: reunion con gli 883? Interviene Mauro Repetto. Mauro Repetto e gli 883: “Reunion a Sanremo? Se Max mi chiama, io sono pronto” - Pezzali sarò ospite fisso sulla nave del Festival, il suo ex sodale si fa avanti. repubblica.it

Sanremo 2026, ci sarà anche Mauro Repetto: reunion degli 883 con Max Pezzali? - Mauro Repetto conferma la sua presenza al Festival di Sanremo 2026, ma non sul palco dell'Ariston. mondotv24.it

Sanremo 2026, Mauro Repetto degli 883 su Max Pezzali al Festival: "Le canzoni sono nostre, pronto alla reunion" - Tra battute e diritti d'autore, il collegamento a La volta Buona con Mauro Repetto riaccende l'attenzione su Sanremo e sulla presenza di Max Pezzali sulla nave del Festival. libero.it

Mauro Repetto e gli 883: “Reunion a Sanremo Se Max mi chiama, io sono pronto” x.com

Io Pronto a qualsiasi cosa! " Così Mauro Repetto commenta la possibile reunion degli 883 a Sanremo, ma oggi tutte le luci sono puntate sui Subsonica, che tornano sulla scena con Il Tempo in Me, il loro nuovo singolo disponibile dal 16 gennaio. Il brano anti - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.