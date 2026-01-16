Mattia Missiroli respinta la richiesta di custodia in carcere per il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti

Il Tribunale di Ravenna ha respinto l’appello della Procura, che aveva richiesto la custodia in carcere per Mattia Missiroli, sindaco di Cervia e indagato per maltrattamenti e lesioni alla moglie. La decisione segna un passo importante nel procedimento giudiziario in corso, che coinvolge il primo cittadino del Comune. La vicenda continua a essere oggetto di attenzione pubblica e media, mentre si attendono ulteriori sviluppi nel procedimento.

Cervia (Ravenna), 16 gennaio 2026 –  Respinto l’appello della Procura di Ravenna che aveva chiesto la custodia in carcere per Mattia Missiroli, il sindaco Pd di Cervia (Ravenna) indagato per maltrattamenti e lesioni sulla moglie. Lo ha deciso il Tribunale della Libertà di Bologna.  La lettura della lettera di dimissioni del sindaco di Cervia Mattia Missiroli: il video La decisione del collegio dopo l’udienza del 12 gennaio scorso. La decisione del collegio (presidente relatore Petragnani Gelosi, Poschi, Melloni) è arrivata dopo l'udienza del 12 gennaio: nelle prossime settimane saranno depositate le motivazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

